Російське консульство в Одесі облили червоною фарбою і закидали фаєрами
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Кілька десятків активістів із прапорами в руках прийшли під стіни Генерального консульства Російської Федерації в Одесі, аби висловити протест щодо вторгнення Росії на території України, передає кореспондент УНН.
Учасники пікету вимагали звільнення із російських в’язниць і повернення на Батьківщину усіх українських політв’язнів. На сьогоднішній день за даними правозахисних організацій налічується не менше, аніж 64 українців - заручників кремлівського режиму, і їх кількість зростає.
Активісти також вимагали припинення російської агресії, звільнення всіх заручників, всіх окупованих територій і покарання винних у цій агресії – ватажків кремлівського режиму.
На завершення учасники акції облили консульство червоною фарбою та закидали його фаєрами.
Нагадаємо, 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг, спрямований на збереження територіальної цілісності України. Цьому мітингу протидіяли сепаратисти, яких підтримали переодягнені російські військові, що призвело до загибелі кількох громадян України. Вночі російські військові захопили будівлю парламенту Кримської автономії.