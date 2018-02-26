Российское консульство в Одессе облили красной краской и забросали файерами

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62289 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75609 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78356 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107023 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100300 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104517 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111501 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122783 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134292 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Несколько десятков активистов с флагами в руках пришли под стены Генерального консульства Российской Федерации в Одессе, чтобы выразить протест против вторжения России на территории Украины, передает корреспондент УНН.

Участники пикета требовали освобождения из российских тюрем и возвращения на Родину всех украинских политзаключенных. На сегодняшний день, по данным правозащитных организаций, насчитывается не меньше, чем 64 украинцев - заложников кремлевского режима, и их количество растет.

Активисты также требовали прекращения российской агрессии, освобождения всех заложников, всех оккупированных территорий и наказания виновных в этой агрессии - главарей кремлевского режима.

В завершение участники акции облили консульство красной краской и забросали его файерами.

Напомним, 26 февраля 2014 в Симферополе состоялся митинг, направленный на сохранение территориальной целостности Украины. Этому митингу противодействовали сепаратисты, которых поддержали переодетые русские военные, что привело к гибели нескольких граждан Украины. Ночью российские военные захватили здание парламента Крымской автономии.

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