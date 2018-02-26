Российское консульство в Одессе облили красной краской и забросали файерами

Участники пикета требовали освобождения из российских тюрем и возвращения на Родину всех украинских политзаключенных. На сегодняшний день, по данным правозащитных организаций, насчитывается не меньше, чем 64 украинцев - заложников кремлевского режима, и их количество растет.

Активисты также требовали прекращения российской агрессии, освобождения всех заложников, всех оккупированных территорий и наказания виновных в этой агрессии - главарей кремлевского режима.

В завершение участники акции облили консульство красной краской и забросали его файерами.

Напомним, 26 февраля 2014 в Симферополе состоялся митинг, направленный на сохранение территориальной целостности Украины. Этому митингу противодействовали сепаратисты, которых поддержали переодетые русские военные, что привело к гибели нескольких граждан Украины. Ночью российские военные захватили здание парламента Крымской автономии.