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Російське командування розпочало мобілізацію на окупованому Донбасі

Російське командування розпочало мобілізацію на окупованому Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Російським командуванням, за розпорядженням керівництва Міноборони РФ, розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності “1-го АК ДНР” і “2-го АК ЛНР” до 50 тисяч. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Російським командуванням, за розпорядженням керівництва МО РФ, розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності „1-го АК ДНР“ і „2-го АК ЛНР“ до 50 тисяч військовослужбовців (на сьогодні — до 38 тис.). При цьому з огляду на зменшення потоку російських найманців основну частину поповнення планується отримати з місцевих жителів Донбасу”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для цього на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюються мобілізаційні заходи із залученням резервістів.

"Станом на 21 березня ц.р. повістки з “військкоматів” отримали близько 10 тис. військовозобов’язаних жителів “ДНР” і “ЛНР” у віці до 50 років, яким в основному повідомляється, що поки вони будуть покликані тільки на “збори”, — повідомляє координатор групи.

За його словами, мобілізаційні заходи на території “ДНР” можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення.

"Згідно з доповіддю “МГБ ДНР”, на території “ДНР” мобілізаційні заходи можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення, оскільки раніше, на початку лютого цього року, ватажок “ДНР” А.Захарченко публічно обіцяв примусове залучення до "військової служби" громадян лише у віддаленій перспективі, найближчим часом планується комплектування” 1-го АК ДНР "виключно добровольцями"", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому часткову мобілізацію оголосили в "ДНР".

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