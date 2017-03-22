Російське командування розпочало мобілізацію на окупованому Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російським командуванням, за розпорядженням керівництва Міноборони РФ, розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності “1-го АК ДНР” і “2-го АК ЛНР” до 50 тисяч. Про це на сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат України Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Російським командуванням, за розпорядженням керівництва МО РФ, розпочато заходи щодо збільшення загальної чисельності „1-го АК ДНР“ і „2-го АК ЛНР“ до 50 тисяч військовослужбовців (на сьогодні — до 38 тис.). При цьому з огляду на зменшення потоку російських найманців основну частину поповнення планується отримати з місцевих жителів Донбасу”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що для цього на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюються мобілізаційні заходи із залученням резервістів.
"Станом на 21 березня ц.р. повістки з “військкоматів” отримали близько 10 тис. військовозобов’язаних жителів “ДНР” і “ЛНР” у віці до 50 років, яким в основному повідомляється, що поки вони будуть покликані тільки на “збори”, — повідомляє координатор групи.
За його словами, мобілізаційні заходи на території “ДНР” можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення.
"Згідно з доповіддю “МГБ ДНР”, на території “ДНР” мобілізаційні заходи можуть викликати негативну реакцію і протидію з боку окремих верств населення, оскільки раніше, на початку лютого цього року, ватажок “ДНР” А.Захарченко публічно обіцяв примусове залучення до "військової служби" громадян лише у віддаленій перспективі, найближчим часом планується комплектування” 1-го АК ДНР "виключно добровольцями"", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому часткову мобілізацію оголосили в "ДНР".