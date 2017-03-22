Русское командование начало мобилизацию на оккупированном Донбассе

"Российским командованием, по распоряжению руководства МО РФ, начаты мероприятия по увеличению общей численности "1-го АК ДНР" и "2-го АК ЛНР" до 50 тысяч военнослужащих (сейчас - до 38 тыс.). При этом с учетом уменьшения потока российских наемников основную часть пополнения планируется получить из местных жителей Донбасса", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для этого на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей осуществляются мобилизационные мероприятия с привлечением резервистов.

"По состоянию на 21 марта с.г. повестки с "военкоматов" получили около 10 тыс. военнообязанных жителей "ДНР" и "ЛНР" в возрасте до 50 лет, которым в основном сообщается, что пока они будут призваны только на "сборы", - сообщает координатор группы.

По его словам, мобилизационные мероприятия на территории "ДНР" могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения.

"Согласно докладу "МГБ ДНР", на территории "ДНР" мобилизационные мероприятия могут вызвать негативную реакцию и противодействие со стороны отдельных слоев населения, так как ранее, в начале февраля этого года, главарь "ДНР" А.Захарченко публично обещал принудительное привлечение к "военной службе" граждан лишь в отдаленной перспективе, в ближайшее время планируется комплектования "1-го АК ДНР" исключительно добровольцами"", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале частичную мобилизацию объявили в "ДНР".