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Російське командування на Донбасі приймає на службу осіб з кримінальним минулим - розвідка

Російське командування на Донбасі приймає на службу осіб з кримінальним минулим - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Російське командування на Донбасі приймає на військову службу осіб з кримінальним минулим. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"Російсько-окупаційне командування нарощує боєздатність з'єднань частин так званих АК, збільшуючи їхню чисельність шляхом прийняття на так звану військову службу осіб з кримінальним минулим. Зокрема, відтепер у окупантів дозволено підписання контрактів з умовно звільненими, незалежно від важкості скоєних ними злочинів. Крім того, російсько-окупаційне командування обіцяє зазначеним категоріям осіб зняти раніше отриману судимість у разі залучення їх до виконання так званих бойових завдань", - повідомив Д.Гуцуляк.

Нагадаємо, за даними розвідки, молодь в ОРДЛО масово ухиляється від служби в лавах бойовиків.

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