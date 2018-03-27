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Русское командование на Донбассе принимает на службу лиц с уголовным прошлым - разведка

Русское командование на Донбассе принимает на службу лиц с уголовным прошлым - разведка

Киев  •  УНН

 • 10593 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Русское командование на Донбассе принимает на военную службу лиц с уголовным прошлым. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Российско-оккупационное командование наращивает боеспособность соединений частей так называемых АК, увеличивая их численность путем принятия на так называемую военную службу лиц с криминальным прошлым. В частности, теперь у оккупантов разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российско-оккупационное командование обещает указанным категориям лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению так называемых боевых задач", - сообщил Д.Гуцуляк.

Напомним, по данным разведки, молодежь в ОРДЛО массово уклоняется от службы в рядах боевиков.

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