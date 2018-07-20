Російське командування на Донбасі примусово залучає чоловіків до військової служби – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Російське командування на Донбасі примусово залучає чоловіків віком від 18 до 50 років до проходження військової служби. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Зокрема, на окремих підприємствах окупованих територій під погрозами притягнення до т.зв. "кримінальної відповідальності за ухилення від виконання військового обов’язку", здійснюється примусове залучення працівників чоловічої статі (віком від 18 до 50 років) до проходження медичних комісій з метою визначення придатності "до проходження військової служби та постановки на військовий облік", - повідомив Гуцуляк.
"Водночас відмічається збільшення випадків затримання на вулицях окупованих населених пунктів представників вказаної категорії т.зв. військовими патрулями з подальшим супроводженням до військкоматів", - додав він.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь з метою звинувачення ЗСУ у "порушенні режиму припинення вогню".