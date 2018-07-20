Російське командування на Донбасі примусово залучає чоловіків до військової служби – розвідка

"Зокрема, на окремих підприємствах окупованих територій під погрозами притягнення до т.зв. "кримінальної відповідальності за ухилення від виконання військового обов’язку", здійснюється примусове залучення працівників чоловічої статі (віком від 18 до 50 років) до проходження медичних комісій з метою визначення придатності "до проходження військової служби та постановки на військовий облік", - повідомив Гуцуляк.



"Водночас відмічається збільшення випадків затримання на вулицях окупованих населених пунктів представників вказаної категорії т.зв. військовими патрулями з подальшим супроводженням до військкоматів", - додав він.



Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що бойовики на Донбасі провокують українських військових на відкриття вогню у відповідь з метою звинувачення ЗСУ у "порушенні режиму припинення вогню".



