Российское командование на Донбассе принудительно привлекает мужчин к военной службе - разведка

"В частности, на отдельных предприятиях оккупированных территорий под угрозами привлечения к т.н. "уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности", осуществляется принудительное привлечение работников мужского пола (в возрасте от 18 до 50 лет) к прохождению медицинских комиссий с целью определения годности "к прохождению военной службы и становления на воинский учет", - сообщил Гуцуляк.



"Вместе с тем отмечается увеличение случаев задержания на улицах оккупированных населенных пунктов представителей указанной категории т.н. военными патрулями с последующим сопровождением в военкоматы", - добавил он.



Напомним, ранее разведка сообщала, что боевики на Донбассе провоцируют украинских военных на открытие ответного огня с целью обвинения ВСУ в "нарушении режима прекращения огня".



