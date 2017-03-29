Російське командування ініціювало нову агітацію за вступ у лави бойовиків - розвідка

"Командування Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ, невдоволене результатами проведення військовими комісаріатами агітаційно-пропагандистських заходів з набору населення на військову службу до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, ініціювало проведення нового етапу агітаційної кампанії. Основними аргументами агітації залишається декларативне анонсування високої заробітної платні (від 15 до 30 тис. російських рублів), обіцянки про надання соціальних пільг учасникам бойових дій та можливості по спрощеній процедурі отримання ними громадянства РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовик на Донбасі отримав поранення під час збору металобрухту.