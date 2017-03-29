Русское командование инициировало новую агитацию за вступление в ряды боевиков - разведка

"Командование Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, недовольное результатами проведения военными комиссариатами агитационно-пропагандистских мероприятий по набору населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, инициировало проведение нового этапа агитационной кампании. Основными аргументами агитации остается декларативное анонсирование высокой заработной платы (от 15 до 30 тыс. российских рублей), обещания предоставления социальных льгот участникам боевых действий и возможности по упрощенной процедуре получения ими гражданства РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевик на Донбассе получил ранения во время сбора металлолома.