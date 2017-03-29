Русское командование инициировало новую агитацию за вступление в ряды боевиков - разведка

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 • 9052 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Командование Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ инициировало проведение нового этапа агитационной кампании по набору населения в ряды боевиков на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Командование Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ, недовольное результатами проведения военными комиссариатами агитационно-пропагандистских мероприятий по набору населения на военную службу в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, инициировало проведение нового этапа агитационной кампании. Основными аргументами агитации остается декларативное анонсирование высокой заработной платы (от 15 до 30 тыс. российских рублей), обещания предоставления социальных льгот участникам боевых действий и возможности по упрощенной процедуре получения ими гражданства РФ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевик на Донбассе получил ранения во время сбора металлолома.

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