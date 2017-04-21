Російське командування доукомплектує лави бойовиків колишніми в'язнями - розвідка

"Командуванням 1-го АК для комплектування особовим складом 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти здійснено відбір кандидатів на дострокове звільнення з місць позбавлення волі з нагоди святкування 9 травня. Звільнених одразу буде направлено для заміщення вакантних посад у підрозділах полку, термін їх обов’язкового перебування на військовій службі прирівнюється до строку звільнення з ув’язнення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, російські командири на Донбасі продовжують зневажливо ставитися до підлеглих та примушують їх здавати кошти на "оборону", які потім розкрадають.