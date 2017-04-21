Русское командование доукомплектует ряды боевиков бывшими заключенными - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31439 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98592 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114159 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111635 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103628 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106871 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103409 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152159 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Командованием 1-го АК для комплектования личного состава осуществляет отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

"Командование 1-го АК для комплектования личным составом 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты осуществлен отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы по случаю празднования 9 мая. Освобожденных сразу будет направлено для замещения вакантных должностей в подразделениях полка, срок их обязанности "языкового пребывания на военной службе приравнивается к сроку освобождения из заключения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, российские командиры на Донбассе продолжают пренебрежительно относиться к подчиненным и заставляют их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовывают.

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