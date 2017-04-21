Русское командование доукомплектует ряды боевиков бывшими заключенными - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Командованием 1-го АК для комплектования личного состава осуществляет отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Командование 1-го АК для комплектования личным составом 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты осуществлен отбор кандидатов на досрочное освобождение из мест лишения свободы по случаю празднования 9 мая. Освобожденных сразу будет направлено для замещения вакантных должностей в подразделениях полка, срок их обязанности "языкового пребывания на военной службе приравнивается к сроку освобождения из заключения", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, российские командиры на Донбассе продолжают пренебрежительно относиться к подчиненным и заставляют их сдавать деньги на "оборону", которые потом разворовывают.