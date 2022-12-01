"Російська відповідь на останні заяви Папи" - посол України про кібератаку на сайти Ватикану

Цитата

«Терористи дісталися сьогодні сайтів міста-держави Ватикан: багато онлайн сторінок різних структур Римської Курії стали недоступними! російські хакери ще раз демонструють реальне обличчя російської політики, безпосередньо визначеної ПАРЄ як терористичної: російська відповідь на останні важливі заяви Папи Франциска», - написав Юраш у Twitter.

Доповнення

Сайти Ватикану в середу, 30 листопада, могли стати об'єктом кібератаки, внаслідок якої вони кілька годин були недоступними.

Перед цим Папа Римський Франциск заявив, що чеченці та буряти, що воюють на боці росії проти України, є "одними з найжорстокіших" військових.

Також Папа Римський порівняв війну росії проти України з Геноцидом 1930-х років, коли радянський диктатор Сталін спричинив голод на території України.