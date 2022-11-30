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Онлайн-ресурсы Ватикана подверглись кибератакам

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сайты Ватикана в среду, 30 ноября, могли стать объектом кибератаки, в результате которой они несколько часов были недоступны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Il Messaggero.

Детали

Сайты различных куриальных органов Святого Престола перестали открываться, издавая ошибку 404. Сначала пресс-служба Ватикана сообщила, что говорится о “обычном техническом обслуживании”, и позже заявила о “аномальных попытках доступа” на главный сайт vatican.ca.

“Сайт vatican.va остается временно недоступным. В связи с аномальными попытками доступа к сайту проводятся технические расследования”, — указывается в сообщении, которое цитирует ANSA.

Отмечается, что вероятно, речь идет об атаке типа DDoS (“распределенный отказ в обслуживании”), предусматривающий перегрузку запросами из различных источников.

Кроме этого, итальянские СМИ предполагают, что за кибератакой могут стоять хакеры рф, ранее осуществлявшие подобные атаки против других государственных учреждений в Европе.

Дополнение

О кибератаке на ресурсы Ватикана стало известно после того, как Папа Римский раскритиковал жестокость военных из Бурятии и Чечни, совершающих военные преступления в Украине.

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