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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Онлайн-ресурси Ватикану зазнали кібератаки

Онлайн-ресурси Ватикану зазнали кібератаки

Київ • УНН

 • 1154559 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Сайти Ватикану в середу, 30 листопада, могли стати об’єктом кібератаки, внаслідок якої вони декілька годин були недоступні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Il Messaggero.

Деталі

Сайти різних куріальних органів Святого Престолу перестали відкриватися, видаючи помилку 404. Спочатку пресслужба Ватикану повідомила, що йдеться про “звичайне технічне обслуговування”, та пізніше заявила про “аномальні спроби доступу” до головного сайту vatican.ca.

“Вебсайт vatican.va залишається тимчасово недоступним. У зв’язку з аномальними спробами доступу до сайту проводяться технічні розслідування”, — зазначається у повідомленні, яке цитує ANSA.

Наголошується, що ймовірно, йдеться про атаку типу DDoS (“розподілена відмова в обслуговуванні”), яка передбачає перевантаження запитами з різних джерел.

Крім цього, італійські ЗМІ припускають, що за кібератакою можуть стояти хакери рф, які раніше здійснювали схожі атаки проти інших державних установ у Європі.

Доповнення

Про кібератаку на ресурси Ватикану стало відомо після того, як Папа Римський розкритикував жорстокість військових із Бурятії та Чечні, які скоюють воєнні злочини в Україні.

Українські Національні Новини

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