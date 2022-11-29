Папа Римский назвал чеченцев и бурятов воюющих против Украины "одними из самых жестоких"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Папа Римский Франциск в интервью иезуитскому изданию America Magazine – The Jesuit Review. Он заявил, что чеченцы и буряты, воюющие на стороне россии против Украины, являются "одними из самых жестоких" военных, передает УНН.
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"Когда я говорю об Украине, я говорю о замученном народе. Если у вас есть люди-мученики, у вас есть кто-то, кто их мучает. Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что имею много информации о жестокости входящих в Украину войск. Вообще, самыми жестокими являются, пожалуй, те, кто из россии, но не являются этническими русскими, например, чеченцы, буряты и так далее", - сказал он.
Детали
Папа Франциск также рассказал, что на второй день полномасштабного вторжения рф в Украину он пошел в российское посольство при Святом Престоле, что стало "необычным жестом", поскольку понтифик никогда не ходит в посольство с предложением стать частью переговорного процесса.
"И там я сказал послу передать (президенту россии, - ред.) владимиру путину, что я готов поехать при условии, что он предоставит мне маленькое окно для переговоров. Министр иностранных дел сергей лавров ответил очень хорошим письмом, из которого я понял, что пока в этом нет потребности", - отметил Папа Франциск.
По словам понтифика, он работает над получением списков заключенных гражданских и военных и присылает их российскому правительству, которое "всегда дает очень положительный ответ". Папа также сотрудничает с украинской стороной.
"Некоторые кардиналы ездили в Украину: кардинал Черни ездил дважды, архиепископ Галлахер, отвечающий за отношения с государствами, провел четыре дня в Украине, и я получил отчет о том, что он увидел. А кардинал Краевский ездил в Украину четыре раза", – сказал он.
В заключение он добавил, что дипломатия Святого Престола всегда готова быть посредником для достижения мира и взаимопонимания.
Напомним
Папа Римский Франциск заявил, что посетит Киев, если также посетит москву.