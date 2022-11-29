Папа Римський назвав чеченців і бурятів, які воюють проти Україні, "одними з найжорстокіших"

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"Коли я говорю про Україну, я говорю про закатований народ. Якщо у вас є люди-мученики, у вас є хтось, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які входять. Взагалі, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з росії, але не є етнічними росіянами, наприклад, чеченці, буряти і так далі", - сказав він.

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Папа Франциск також розповів, що на другий день повномасштабного вторгнення рф в Україну він пішов до російського посольства при Святому Престолі, що стало "незвичайним жестом", оскільки понтифік ніколи не ходить до посольства, з пропозицією стати частиною переговорного процесу.

"І там я сказав послу передати (президенту росії, - ред.) володимиру путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені маленьке вікно для переговорів. Міністр закордонних справ сергій лавров відповів дуже гарним листом, з якого я зрозумів, що поки що в цьому нема потреби", - зазначив Папа Франциск.

За словами понтифіка, він працює над отриманням списків ув’язнених цивільних та військових і надсилає їх російському уряду, який "завжди надає дуже позитивну відповідь". Папа також співпрацює з українською стороною.

"Деякі кардинали їздили в Україну: кардинал Черні їздив двічі, архієпископ Галлахер, який відповідає за відносини з державами, провів чотири дні в Україні, і я отримав звіт про те, що він побачив. А кардинал Краєвський їздив в Україну чотири рази", - сказав він.

Наостанок він додав, що дипломатія Святого Престолу завжди готова бути посередником для досягнення миру та порозуміння.

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