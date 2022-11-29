Папа Римський назвав чеченців і бурятів, які воюють проти Україні, "одними з найжорстокіших"

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29823 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 63424 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 100297 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 150473 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 175120 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 353763 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 221983 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193970 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 334135 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459193 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.7 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Віталій Кличко задекларував понад 1,2 млн грн зарплати та білий рояль

31 березня, 17:27 • 25867 перегляди

Wall Street Journal: Волц організував багато делікатних розмов у Signal, зокрема - на тему війни рф проти України

31 березня, 17:41 • 19425 перегляди

За цю суму можна придбати понад 1 млн FPV-дронів: Кравченко повідомив, що податкова у першому кварталі перевиконала показники на 36 млрд грн

31 березня, 17:45 • 25169 перегляди

У центрі Києва, на перехресті з вулицею Прорізною, з'явиться наземний перехід

31 березня, 17:56 • 27291 перегляди

Під час окупації Бучі загинуло 381 людина - Лубінець

31 березня, 18:09 • 24515 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 353745 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 334124 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 550519 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 680607 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 699787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78868 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115924 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200875 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226801 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219812 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Папа Римський назвав чеченців і бурятів, які воюють проти Україні, "одними з найжорстокіших"

Папа Римський назвав чеченців і бурятів, які воюють проти Україні, "одними з найжорстокіших"

Київ • УНН

 • 1186286 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Папа Римський Франциск в інтерв'ю єзуїтському виданню America Magazine - The Jesuit Review. Він заявив, що чеченці і буряти, які воюють на боці росії проти України, є "одними з найжорстокіших" військових, передає УНН.

Цитата

"Коли я говорю про Україну, я говорю про закатований народ. Якщо у вас є люди-мученики, у вас є хтось, хто їх мучить. Коли я говорю про Україну, я говорю про жорстокість, тому що маю багато інформації про жорстокість військ, які входять. Взагалі, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з росії, але не є етнічними росіянами, наприклад, чеченці, буряти і так далі", - сказав він.

Деталі

Папа Франциск також розповів, що на другий день повномасштабного вторгнення рф в Україну він пішов до російського посольства при Святому Престолі, що стало "незвичайним жестом", оскільки понтифік ніколи не ходить до посольства, з пропозицією стати частиною переговорного процесу.

"І там я сказав послу передати (президенту росії, - ред.) володимиру путіну, що я готовий поїхати за умови, що він надасть мені маленьке вікно для переговорів. Міністр закордонних справ сергій лавров відповів дуже гарним листом, з якого я зрозумів, що поки що в цьому нема потреби", - зазначив Папа Франциск.

За словами понтифіка, він працює над отриманням списків ув’язнених цивільних та військових і надсилає їх російському уряду, який "завжди надає дуже позитивну відповідь". Папа також співпрацює з українською стороною.

"Деякі кардинали їздили в Україну: кардинал Черні їздив двічі, архієпископ Галлахер, який відповідає за відносини з державами, провів чотири дні в Україні, і я отримав звіт про те, що він побачив. А кардинал Краєвський їздив в Україну чотири рази", - сказав він.

Наостанок він додав, що дипломатія Святого Престолу завжди готова бути посередником для досягнення миру та порозуміння.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск заявив, що відвідає Київ, якщо також відвідає москву.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Bitcoin
$83,096.40
Золото
$3,173.20
Tesla
$258.01
Brent
$74.97
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04