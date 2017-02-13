Російська сторона звинуваченнями ЗСУ у застосуванні "Точка-У" намагається обілити себе - Д.Тимчук

“Цілком очевидно, що Москва подібними „ракетними провокаціями“ намагається з усіх сил очорнити Україну, звинуватити ЗСУ у військових злочинах, і таким чином обілити себе і виправдати свої дії на Донбасі, списавши все на „розв’язану київської хунтою громадянську війну в Україні“. Це — порядок денний, нав’язуваний Путіним новій адміністрації США і урядам країн ЄС. Залишається сподіватися, що міжнародне співтовариство на третьому році агресії РФ проти України вже навчилося виявляти фейки і брехню, які є суттю путінських кліків”, — написав він.

Нагадаємо, у СК РФ заявили, що російські слідчі процесуально закріпили “докази застосування українськими військовими ракетних комплексів “Точка-У” по населених пунктах Луганської області.