Российская сторона обвинениями ВСУ в применении "Точка-У" пытается обелить себя - Д.Тымчук

"Совершенно очевидно, что Москва подобными" ракетными провокациями "старается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях, и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав все на" развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине " . Это - повестка дня, навязываемай Путиным новой администрации США и правительствам стран ЕС. Остается надеяться, что международное сообщество на третьем году агрессии РФ против Украины уже научилось выявлять фейки и ложь, которые являются сутью путинских кликов ", - написал он.

Напомним, в СК РФ заявили, что российские следователи процессуально закрепили "доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов" Точка-У "по населенным пунктам Луганской области.