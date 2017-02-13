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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российская сторона обвинениями ВСУ в применении "Точка-У" пытается обелить себя - Д.Тымчук

Киев • УНН

 • 8099 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Российская сторона обвинениями в применении Вооруженными силами Украины тактических ракетных комплексов "Точка-У" пытается прикрыть свои военные преступления на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.

Российская сторона обвинениями ВСУ в применении "Точка-У" пытается обелить себя - Д.Тымчук

"Совершенно очевидно, что Москва подобными" ракетными провокациями "старается изо всех сил очернить Украину, обвинить ВСУ в военных преступлениях, и таким образом обелить себя и оправдать свои действия на Донбассе, списав все на" развязанную киевской хунтой гражданскую войну в Украине " . Это - повестка дня, навязываемай Путиным новой администрации США и правительствам стран ЕС. Остается надеяться, что международное сообщество на третьем году агрессии РФ против Украины уже научилось выявлять фейки и ложь, которые являются сутью путинских кликов ", - написал он.

Напомним, в СК РФ заявили, что российские следователи процессуально закрепили "доказательства применения украинскими военными ракетных комплексов" Точка-У "по населенным пунктам Луганской области.

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