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Російська сторона СЦКК зменшила кількість ремонтників на Донбасі — штаб АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Російська сторона у СЦКК обмежила втричі кількість працівників, необхідних для ремонтних робіт на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

Російська сторона СЦКК зменшила кількість ремонтників на Донбасі — штаб АТО

Як повідомляє прес-центр, передбачалося, що режим припинення вогню мав розпочатися з 8:00 5 лютого 2017 року в районі, обмеженому населеними пунктами Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт-Піски та двома районами міста Донецьк. Після цього мали розпочатися ремонтні роботи для відновлення важливих об’єктів життєдіяльності та інфраструктури.

“Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню повністю підтримали дану ініціативу й надали письмові гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на об’єктах інфраструктури. У той же час, російська сторона СЦКК станом на 06.00 5 лютого в односторонньому порядку обмежила кількість працівників і саперів, необхідних для проведення ремонтних робіт до 10 осіб, у той час, коли для їх якісного виконання необхідно щонайменше 30 осіб”, — йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що такий підхід російської сторони значно ускладнює відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.

Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир’я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.

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