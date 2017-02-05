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Российская сторона СЦКК уменьшила количество ремонтников на Донбассе - штаб АТО

Киев • УНН

 • 9067 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Российская сторона в СЦКК ограничила втрое количество работников, необходимых для ремонтных работ на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Российская сторона СЦКК уменьшила количество ремонтников на Донбассе - штаб АТО

Как сообщает пресс-центр, предполагалось, что режим прекращения огня должен был начаться с 8:00 5 февраля 2017 года в районе, ограниченном населенными пунктами Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт-Пески и двумя районами города Донецк. После этого должны начаться ремонтные работы для восстановления важных объектов жизнедеятельности и инфраструктуры.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня полностью поддержала данную инициативу и предоставила письменные гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах инфраструктуры. В то же время, российская сторона СЦКК по состоянию на 06:00 5 февраля в одностороннем порядке ограничила количество работников и саперов, необходимых для проведения ремонтных работ до 10 человек, в то время, когда для их качественного выполнения необходимо не менее 30 человек", - говорится в сообщении .

В пресс-центре отметили, что такой подход российской стороны значительно затрудняет восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогреваполевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕССШАВеликобританию, КанадуСЕПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе.

3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе обрыва ЛЭП под Авдеевкой.

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