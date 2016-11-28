Російська сторона СЦКК надала гарантії безпеки для ремонту водогону до Торецька – П.Жебівський

“Щойно російська сторона у Спільному координаційному центрі з припинення вогню (СЦКК) таки надала письмове підтвердження дотримання режиму тиші і припинення вогню в районі проведення ремонтних робіт на водогоні біля Торецька. Режим тиші розпочинається завтра від 09:00 до 16:00. Зранку наші ремонтні бригади і підрозділи МНС розпочинають роботи”, — повідомив П.Жебрівський.

Як повідомляв УНН, місто Торецьк залишилося без постачання води через попадання снаряду у водовід 23 листопада і наразі перебуває на межі гуманітарної катастрофи.