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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Российская сторона ОЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке - П.Жебивский

Киев • УНН

 • 5623 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины в районе проведения ремонта водопровода в городе Торецке. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.

Российская сторона ОЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке - П.Жебивский

"Только что российская сторона в Совместном координационном центре по прекращению огня (СЦКК) таки предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины и прекращения огня в районе проведения ремонтных работ на водопроводе возле Торецка. Режим тишины начинается завтра с 09:00 до 16:00. Утром наши ремонтные бригады и подразделения МЧС начинают работы", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водовод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.

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