Российская сторона ОЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке - П.Жебивский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины в районе проведения ремонта водопровода в городе Торецке. Об этом сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Только что российская сторона в Совместном координационном центре по прекращению огня (СЦКК) таки предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины и прекращения огня в районе проведения ремонтных работ на водопроводе возле Торецка. Режим тишины начинается завтра с 09:00 до 16:00. Утром наши ремонтные бригады и подразделения МЧС начинают работы", - сообщил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водовод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.