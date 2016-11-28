Российская сторона ОЦКК предоставила гарантии безопасности для ремонта водопровода в Торецке - П.Жебивский

"Только что российская сторона в Совместном координационном центре по прекращению огня (СЦКК) таки предоставила письменное подтверждение соблюдения режима тишины и прекращения огня в районе проведения ремонтных работ на водопроводе возле Торецка. Режим тишины начинается завтра с 09:00 до 16:00. Утром наши ремонтные бригады и подразделения МЧС начинают работы", - сообщил П.Жебривский.

Как сообщал УНН, город Торецк остался без подачи воды из-за попадания снаряда в водовод 23 ноября и сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы.