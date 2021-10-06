Російська співачка Анжеліка Варум заявила, що не їздить до Криму, бо не зможе потрапити у Львів

Цитата

“Я не їжджу до Криму вже багато років.... У мене немає можливості (поїхати в Крим. — ред.)... бо я потраплю в „чорні списки“, і я не зможу приїхати до Львова... у мене там рідні, у мене бабусина сестра, їй 96 років, в мене там могили, за якими лише я доглядаю...”, — сказала Варум.

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Контекст

Анжеліка Варум (справжнє ім’я — Марія Юріївна Варум) народилася у Львові в 1969 році.

Ще в 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Всього в списку тепер більше 170 людей.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, створює Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Додамо

19 березня 2021 року Прокуратура АР Крим та Севастополя почала кримінальне провадження щодо 23 російських зірок, які виступали на урочистому відкритті Керченського мосту. Їм інкримінують “незаконний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї”. Заявником у цьому провадженні став представник Крайової ради українців Криму Сергій Мокренюк. Деякі зірки вже відреагували на повідомлення про розслідування.

Шевченківський районний суд Києва вирішив, що Служба безпеки України повинна розпочати кримінальне провадження щодо 60 російських артистів, які відвідували Крим після анексії.