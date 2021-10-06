Российская певица Анжелика Варум заявила, что не ездит в Крым, потому что не сможет попасть во Львов

Цитата
“Я не езжу в Крым уже много лет .... У меня нет возможности (поехать в Крым. — ред.) ... я попаду в „черные списки“, и я не смогу приехать во Львов ... у меня там родные, у меня бабушкина сестра, ей 96 лет, у меня там могилы, за которыми только я ухаживаю...”, — сказала Варум.
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Контекст
Анжелика Варум (настоящее имя — Мария Юрьевна Варум) родилась во Львове в 1969 году.
Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Всего в списке теперь более 170 человек.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, создает Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Добавим
19 марта 2021 Прокуратура АР Крым и Севастополя начала уголовное производство по 23 российским звездам, выступавших на торжественном открытии Керченского моста. Им инкриминируют “незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее”. Заявителем в этом производстве стал представитель Краевого совета Украинской Крыма Сергей Мокренюк. Некоторые звезды уже отреагировали на сообщение о расследовании.
Шевченковский районный суд Киева решил, что Служба безопасности Украины должна начать уголовное производство по 60 российских артистов, посещавших Крым после аннексии.