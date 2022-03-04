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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російська атака на ЗАЕС: Зеленський закликав росіян вийти на вулиці та висловитися проти радіоактивного зараження

Російська атака на ЗАЕС: Зеленський закликав росіян вийти на вулиці та висловитися проти радіоактивного зараження

Київ • УНН

 • 78492 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян та закликав їх не мовчати, а вийти на вулиці та казати, що вони хочуть жити на землі без радіоактивного зараження. Про це Глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє кореспондент УНН.

Зеленський нагадав, що російські війська атакували Запорізьку атомну станцію.

Цитата

"Російські люди, я хочу звернутися до вас. Як це взагалі можливо? Ми ж разом у 86-му році боролися із наслідками Чорнобильської катастрофи. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт, що горить. Жертви. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та 30-кілометрової зони. Як ви могли це забути? А якщо ви не забули, то вам не можна мовчати. Ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити. Жити землі без радіоактивного зараження. Радіація не знає, де кордони Росії", – сказав Зеленський.

Контекст

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військовими силами Російської Федерації здійснено обстріл майданчика Запорізької АЕС. За інформацією Запорізької АЕС, кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 силами підрозділів ДСНС України пожежу ліквідовано.

Майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими окупантами, енергоблоки зберігають цілісність, вказали в ОДА.

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