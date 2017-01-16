Російська агресія за три роки забрала життя 10 тис. українців - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російська агресія проти України за три роки забрала життя 10 тисяч українців, цивільних і військових. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом США Джо Байденом, передає кореспондент УНН.
"У цьому році виповнюється 3 роки, як Росія почала справжню війну проти нашої держави. Це війна, в якій вбито 10 тисяч українців, цивільних і військових", - сказав П.Порошенко.
Він додав, що лише за останні три дні українські позиції на Донбасі продовжували обстрілювати понад 250 разів.
Нагадаємо, П.Порошенко сподівається, що українське питання буде пріоритетним для політикуму в США.