Российская агрессия за три года унесла жизни 10 тыс. украинцев - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российская агрессия против Украины за три года унесла жизни 10 тыс. украинцев, гражданских и военных. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом США Джо Байденом, передает корреспондент УНН.
"В этом году исполняется 3 года, как Россия начала настоящую войну против нашего государства. Это война, в которой убиты 10 000 украинцев, гражданских и военных", - сказал П.Порошенко.
Он добавил, что только за последние три дня украинские позиции на Донбассе продолжали обстреливать более 250 раз.
Напомним, П.Порошенко надеется, что украинский вопрос будет приоритетным для политикума в США.