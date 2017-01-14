Російська агресія проти України "пробудила" НАТО - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Агресивна політика Кремля призвела до активізації структур Північноатлантичного Альянсу і змусила його продемонструвати свою здатність до рішучих дій. Про це написала в своїй статті для DT.UA віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.
За її словами, на противагу Євросоюзу, який переживає системну кризу, блок НАТО сьогодні лише посилюється.
"У Євросоюзі ключові тренди сьогодення — дезінтеграція та євроскептицизм. Натомість НАТО "прокидається": не можна не помітити активізації всіх структур блоку, демонстрації здатності до рішучих кроків (як, наприклад, спрямування військового контингенту до Балтії, розширення присутності в Польщі та Румунії), дійового пошуку адекватних відповідей на нові типи загроз (включно з кібератаками та інформаційними провокаціями). В особі Росії альянс — мабуть, уперше з часу розвалу СРСР — отримав противника: справжнього, відчутного й географічно локалізованого", - зазначає віце-прем'єр.
За словами І.Климпуш-Цинцадзе сьогодні ніхто в НАТО не плекає ілюзій щодо подій в Україні.
Нагадаємо, 10 січня в Польщі почалася розвантаження військової техніки бронетанкової бригади США у відповідь на нарощування військової присутності Росії в прикордонних з Європою областях та агресію проти України.