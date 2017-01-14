Российская агрессия против Украины "пробудила" НАТО - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Агрессивная политика Кремля привела к активизации структур Североатлантического альянса и заставила его продемонстрировать свою способность к решительным действиям. Об этом написала в своей статье для DT.UA вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает УНН.
По ее словам, в противовес Евросоюзу, который переживает системный кризис, блок НАТО сегодня только усиливается.
"В Евросоюзе ключевые тренды сегодня - дезинтеграция и евроскептицизм. Зато НАТО "просыпается": нельзя не заметить активизации всех структур блока, демонстрации способности к решительным шагам (как, например, направление военного контингента в Балтию, расширение присутствия в Польше и Румынии), действенного поиска адекватных ответов на новые типы угроз (включая кибератаки и информационные провокации). В лице России альянс - пожалуй, впервые с момента развала СССР - получил противника: настоящего, ощутимого и географически локализованного", - отмечает вице-премьер.
По словам И.Климпуш-Цинцадзе сегодня никто в НАТО не питает иллюзий относительно событий в Украине.
Напомним, 10 января в Польше началась разгрузка военной техники бронетанковой бригады США в ответ на наращивание военного присутствия России в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.