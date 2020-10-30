Росії марно сподіватися на потепління відносин зі США - Єльченко

"Тут позиція абсолютно однакова. Якщо в Москві хтось сподівається на потепління відносин між державами, то марно, оскільки крім президента є ще позиція Конгресу, санкції, які чи не щодня посилюються", - заявив Єльченко, відповідаючи на питання, що думають кандидати про Росію.

За його словами, нещодавно спецслужби США повідомили, що зафіксовані спроби втручання іноземних держав припинені.

"Таке враження, що росіяни злякалися. З огляду на міцну в США систему правоохоронних органів і безпеки, думаю, що це вони їх запобігли. Не тому, що Росія припинила спроби, а тому, що не змогла досягти бажаного", - додав він.

Нагадаємо, як заявив президент США Дональд Трамп, в Росії американців вважають "ненормальними" після заяв з боку США про втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах.