Росії марно сподіватися на потепління відносин зі США - Єльченко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Якщо в Москві хтось сподівається на потепління відносин зі США, то марно, оскільки крім президента є ще позиція Конгресу. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" розповів посол України в США Володимир Єльченко, передає УНН.
"Тут позиція абсолютно однакова. Якщо в Москві хтось сподівається на потепління відносин між державами, то марно, оскільки крім президента є ще позиція Конгресу, санкції, які чи не щодня посилюються", - заявив Єльченко, відповідаючи на питання, що думають кандидати про Росію.
За його словами, нещодавно спецслужби США повідомили, що зафіксовані спроби втручання іноземних держав припинені.
"Таке враження, що росіяни злякалися. З огляду на міцну в США систему правоохоронних органів і безпеки, думаю, що це вони їх запобігли. Не тому, що Росія припинила спроби, а тому, що не змогла досягти бажаного", - додав він.
Нагадаємо, як заявив президент США Дональд Трамп, в Росії американців вважають "ненормальними" після заяв з боку США про втручання Москви в президентські вибори в Сполучених Штатах.