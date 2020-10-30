России не стоит надеяться на потепление отношений с США - Ельченко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Если в Москве кто-то надеется на потепление отношений с США, то бесполезно, так как кроме президента есть еще позиция Конгресса. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко, передает УНН.
"Здесь позиция абсолютно одинакова. Если в Москве кто-то надеется на потепление отношений между государствами, то бесполезно, так как кроме президента есть еще позиция Конгресса, санкции, которые едва ли не каждый день усиливаются", - заявил Ельченко, отвечая на вопрос, что думают кандидаты о России.
По его словам, недавно спецслужбы США сообщили, что зафиксированные попытки вмешательства иностранных государств прекращены.
"Такое впечатление, что россияне испугались. Учитывая крепкую в США систему правоохранительных органов и безопасности, думаю, что это они их предотвратили. Не потому, что Россия прекратила попытки, а потому, что не смогла достичь желаемого", - добавил он.
Напомним, как заявил президент США Дональд Трамп, в России американцев считают "ненормальными" после заявлений со стороны США о вмешательстве Москвы в президентских выборах в Соединенных Штатах.