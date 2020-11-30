Росіянина на Львівщині спіймали з групою нелегалів біля кордону

Так, під час несення служби прикордонний наряд відділу “Сянки” зупинив автомобіль марки Volkswagen на автодорозі “Львів — Ужгород” під керуванням громадянина Російської Федерації. В автівці окрім водія перебували троє іноземців. Пасажири не могли чітко вказати мету та маршрут свого прямування та не усі мали документи, повідомили у відомстві.

Двоє осіб назвалися громадянами Узбекистану, ще один — громадянин Таджикистану — мав при собі документи. У багажнику автомобіля було виявлено речі та запас продуктів харчування, додали у ДПСУ.

Порушників доставлено до прикордонного підрозділу для складання матеріалів за ст. 204-1 КУпАП “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

Дії водія громадянина Російської Федерації, який мав при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні, підпадають під ознаки правопорушення, передбаченого статтею 206-1 КУпАП “Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України” та статтю ст. 202 ч.-1 КУпАП “Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил в контрольних пунктах в’їзду-виїзду”.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею затримали велосипедиста-нелегала.