Россиянина во Львовской области поймали с группой нелегалов у границы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Во Львовской области россиянин перевозил до границы группу нелегалов из Азии. Автомобиль с тремя нелегалами задержали вчера вечером пограничники недалеко от границы с Польшей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
Так, во время несения службы пограничный наряд отдела "Сянки" остановил автомобиль марки Volkswagen на автодороге "Львов - Ужгород" под управлением гражданина Российской Федерации. В автомобиле кроме водителя находились трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования, не все имели документы, сообщили в ведомстве.
Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов питания, добавили в ГПСУ.
Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления материалов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Действия водителя гражданина Российской Федерации, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП "Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и статьей ст. 202 Ч.-1 КоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".
Напомним, на границе с Польшей задержали велосипедиста-нелегала.