Росіянин захопив заручників в білоруському банку

"Сьогодні, 20 листопада, близько 15.00 невідомий увійшов до банківського відділення на вулиці Калиновського в Могильові. Він був у масці. Погрожуючи пістолетом, чоловік почав вимагати гроші. П'ятеро людей опинилися в заручниках. Зловмисник вимагав автомобіль. Намагаючись сховатися від силовиків, нападник відстрілювався, але його поранили і затримали," - йдеться в повідомленні.

Вимога збройного чоловіки виконали. Зловмисник сів у машину, від'їхав на ній близько 200 метрів від відділення банку. Під час погоні чоловік відстрілювався.

Встановлено, що затриманий - громадянин Російської Федерації, у якого є посвідка на проживання в Білорусі. У вересні він приїхав до матері. Чоловікові 28 років.

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"Зловмисник увійшов в банк в масці, розкидаючи на ходу запалені петарди. В руці у нього був пістолет Макарова. Погрожуючи зброєю, невідомий став вимагати у касира гроші," - розповіла офіційний представник УСК Могилевської області Оксана Соленюк.

За даними білоруського МВС, з перших хвилин спецоперації в її подробиці був присвячений президент Білорусі, який схвалив її проведення.

Як повідомляв УНН, 12 травня, в Австрії в місті Кітцбюель невідомий захопив відділення місцевого банку. Національна поліція створила оперативний штаб по ситуації.