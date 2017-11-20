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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33212 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 53729 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62248 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66005 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57050 просмотра

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11:14 • 96728 просмотра

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Россиянин захватил заложников в белорусском банке

Россиянин захватил заложников в белорусском банке

Киев  •  УНН

 • 14988 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В белорусском Могилеве мужчину задержали после того, как он напал на отделение банка и захватил заложников. Впоследствии выяснилось, что нападавший оказался гражданином России, сообщает портал TUT.by, передает УНН.

"Сегодня, 20 ноября, около 15.00 неизвестный вошел в банковское отделение на улице Калиновского в Могилеве. Он был в маске. Угрожая пистолетом, мужчина стал требовать деньги. Пять человек оказались в заложниках. Злоумышленник потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться от силовиков, нападавший отстреливался, но его ранили и задержали," - говорится в сообщении.
Требование вооруженного мужчины выполнили. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался.

Установлено, что задержанный — гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери. Мужчине 28 лет.

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"Злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Угрожая оружием, неизвестный стал требовать у кассира деньги," рассказала официальный представитель УСК Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным МВД, с первых минут спецоперации в ее подробности был посвящен президент Беларуси, который одобрил ее проведение.

Как сообщал УНН, 12 мая, в Австрии в городе Китцбюэль неизвестный захватил отделение местного банка. Национальная полиция создала оперативный штаб по ситуации.

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