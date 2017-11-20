Россиянин захватил заложников в белорусском банке

"Сегодня, 20 ноября, около 15.00 неизвестный вошел в банковское отделение на улице Калиновского в Могилеве. Он был в маске. Угрожая пистолетом, мужчина стал требовать деньги. Пять человек оказались в заложниках. Злоумышленник потребовал автомобиль. Пытаясь скрыться от силовиков, нападавший отстреливался, но его ранили и задержали," - говорится в сообщении.

Требование вооруженного мужчины выполнили. Злоумышленник сел в машину, отъехал на ней около 200 метров от отделения банка. Во время погони мужчина отстреливался.

Установлено, что задержанный — гражданин Российской Федерации, у которого есть вид на жительство в Беларуси. В сентябре он приехал к матери. Мужчине 28 лет.

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"Злоумышленник вошел в банк в маске, разбрасывая на ходу зажженные петарды. В руке у него был пистолет Макарова. Угрожая оружием, неизвестный стал требовать у кассира деньги," рассказала официальный представитель УСК Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным МВД, с первых минут спецоперации в ее подробности был посвящен президент Беларуси, который одобрил ее проведение.

Как сообщал УНН, 12 мая, в Австрии в городе Китцбюэль неизвестный захватил отделение местного банка. Национальная полиция создала оперативный штаб по ситуации.