Росіянин сплатив податковий борг монетами в двох ящиках вагою в 22 кілограми

Деталі

Мешканець міста Сєверодвінськ сплатив податкову заборгованість у розмірі 38 715 рублів 15 копійок монетами. Чоловік вирішив погасити свій борг оригінальним способом. Так, він приніс до міського відділення судових приставів два ящики копійок вагою в 22 кілограми.

“Грошові кошти були перераховані і прийняті судовим приставом-виконавцем за актом вилучення. Всього в ящиках виявилося 3 849 монет на суму 38 715 рублів 20 копійок. Таким чином, податкова заборгованість сплачена в повному обсязі”, — зазначає ФССП

У повідомленні йдеться, що в металеві ящики були наповнені монетами номіналом 1 рубль, 10, рублів, 50 копійок, 10 копійок. В результаті співробітники органу примусового виконання здали кошти в банк.

Доповнення

В Україні торік продали пам’ятних монет на понад 128 млн грн.