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Росіянин сплатив податковий борг монетами в двох ящиках вагою в 22 кілограми

Росіянин сплатив податковий борг монетами в двох ящиках вагою в 22 кілограми

Київ • УНН

 • 17211 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Мешканець міста Сєверодвінськ вирішив монетами погасити податкову заборгованість у розмірі близько 39 тис. російських рублів. Так, чоловік приніс до міського відділення судових приставів 22 кілограми копійок. Про це повідомляється на сайті Управління федеральної служби судових приставів по Архангельській області та НАО, передає УНН.

Деталі

Мешканець міста Сєверодвінськ сплатив податкову заборгованість у розмірі 38 715 рублів 15 копійок монетами. Чоловік вирішив погасити свій борг оригінальним способом. Так, він приніс до міського відділення судових приставів два ящики копійок вагою в 22 кілограми.

“Грошові кошти були перераховані і прийняті судовим приставом-виконавцем за актом вилучення. Всього в ящиках виявилося 3 849 монет на суму 38 715 рублів 20 копійок. Таким чином, податкова заборгованість сплачена в повному обсязі”, — зазначає ФССП

У повідомленні йдеться, що в металеві ящики були наповнені монетами номіналом 1 рубль, 10, рублів, 50 копійок, 10 копійок. В результаті співробітники органу примусового виконання здали кошти в банк.

Доповнення

В Україні торік продали пам’ятних монет на понад 128 млн грн.

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