Россиянин оплатил налоговый долг монетами в двух ящиках весом в 22 килограмма
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Житель города Северодвинск решил монетами погасить налоговую задолженность в размере около 39 тыс. российских рублей. Так, мужчина принес в городское отделение судебных приставов 22 килограмма копеек. Об этом сообщается на сайте Управления федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и НАО, передает УНН.
Детали
Житель города Северодвинск уплатил налоговую задолженность в размере 38 715 рублей 15 копеек монетами. Мужчина решил погасить свой долг оригинальным способом. Так, он принес в городское отделение судебных приставов два ящика копеек весом в 22 килограмма.
“Денежные средства были перечислены и приняты судебным приставом-исполнителем по акту изъятия. Всего в ящиках оказалось 3849 монет на сумму 38 715 рублей 20 копеек. Таким образом, налоговая задолженность оплачена в полном объеме”, — отмечает ФССП
В сообщении говорится, что в металлические ящики были наполнены монетами номиналом 1 рубль, 10 рублей, 50 копеек, 10 копеек. В результате сотрудники органа принудительного исполнения сдали средства в банк.
Дополнение
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