Росіянин Седніков просить Путіна обміняти його на одного з українських політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седіковов, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Про це в мережі Facebook повідомила уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів. Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію президента РФ”, — повідомила Л.Денісова.
Крім того, за її словами, вона звернулась до Ірини Геращенко — представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, до МЗС України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова щодо сприяння можливості гуманітарного обміну один на один.
“На Сенцова, Балуха, Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога”, — резюмувала Л.Денісова.
Нагадаємо, засудженому в Україні за тероризм громадянину Росії Олексію Седікову, який заявлений у списку на відвідання Омбудсменом РФ, потрібна операція.