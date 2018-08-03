Россиянин Седников просит Путина обменять его на одного из украинских политзаключенных

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Осужденный в Украине за терроризм гражданин России Алексей Седиковов, подал заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом в сети Facebook сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии, предоставил заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть его на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Это письмо было отправлено в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой отправили его на Администрацию президента РФ", - сообщила Л.Денисова.

Кроме того, по ее словам, она обратилась к Ирине Геращенко - представителю Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в МИД Украины, к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову по содействию возможности гуманитарного обмена один на один.

"На Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко, которым, как и Седикову, нужна медицинская помощь", - резюмировала Л.Денисова.

Напомним, осужденному в Украине за терроризм гражданину России Алексею Седикову, который заявлен в списке на посещение Омбудсменом РФ, нужна операция.

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