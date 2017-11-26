Росіянин напав на поліцейського

За даними слідства, близько 8 години ранку підозрюваний напав на дільничного уповноваженого поліції та співробітника ДАІ, які в цей час прямували на службу. Чоловік напав з ножем спочатку на дільничного уповноваженого поліції, завдавши йому два удари в область спини, а потім завдав різану рану обличчя співробітнику ДАІ.

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Під час байки ніж зламався, у зв’язку з чим зловмисним спробував утекти з місця пригоди. Поліцейські застосували табельну зброю, поранивши нападника в плече та передпліччя.

СКР порушив справу за статтею 317 Кримінального Кодексу РФ (посягання на життя правоохоронця), яка передбачає від 12 років колонії до довічного.