Русский напал на полицейского

По данным следствия, около 8:00 утра подозреваемый напал на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ, которые в это время шли на службу. Мужчина напал с ножом сначала на участкового уполномоченного полиции, нанеся ему два удара в область спины, а потом нанес резаную рану лица сотруднику ГАИ.

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Во время драки нож сломался, в связи с чем злонамеренным попытался скрыться с места происшествия. Полицейские применили табельное оружие, ранив нападавшего в плечо и предплечье.

СКР возбудил дело по статье 317 Уголовного Кодекса РФ (посягательство на жизнь правоохранителя), которая предусматривает от 12 лет колонии до пожизненного.