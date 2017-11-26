Русский напал на полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В городе Котельниково Волгоградской области 21-летний местный житель напал с ножом на двух полицейских, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Следственного Комитета РФ.
По данным следствия, около 8:00 утра подозреваемый напал на участкового уполномоченного полиции и сотрудника ГАИ, которые в это время шли на службу. Мужчина напал с ножом сначала на участкового уполномоченного полиции, нанеся ему два удара в область спины, а потом нанес резаную рану лица сотруднику ГАИ.
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Во время драки нож сломался, в связи с чем злонамеренным попытался скрыться с места происшествия. Полицейские применили табельное оружие, ранив нападавшего в плечо и предплечье.
СКР возбудил дело по статье 317 Уголовного Кодекса РФ (посягательство на жизнь правоохранителя), которая предусматривает от 12 лет колонии до пожизненного.