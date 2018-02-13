Росіянин намагався вивезти з України радіоактивний авіаприлад
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В пункті пропуску “Гоптівка” прикордонники Харківського загону виявили предмет з невідомою речовиною із значним перевищенням радіаційного фону. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
“В пункт пропуску “Гоптівка”, на виїзд з України, прибув автомобіль марки “ВАЗ”, на який відбулось спрацювання портального стаціонарного комплексу виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів типу “ЯНТАРЬ”, — йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначають, що під час огляду автомобіля в сумці серед особистих речей 38-річного росіянина виявили колбу із значним перевищенням радіаційного фону.
Попередньо встановлено, що предмет є складовою частиною авіаційного приладу.
Наразі предмет вилучено та передано разом із власником співробітникам Національної поліції. Триває експертиза.
Крім того, до компетентних правоохоронних органів направлене повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 265 Кримінального кодексу України “Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами”.
Нагадаємо, на автомобільному пункті пропуску “Миколаївка”, що на кордоні з Росією в Чернігівській області, знешкодили скаженого єнота.