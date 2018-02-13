Россиянин пытался вывезти из Украины радиоактивный авиаприбор
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили предмет с неизвестным веществом со значительным превышением радиационного фона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
“В пункте пропуска “Гоптовка”, на выезд из Украины прибыл автомобиль марки “ВАЗ”, на который произошло срабатывания портального стационарного комплекса обнаружения радиоактивных и ядерных материалов типа “Янтарь”, — говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что во время осмотра автомобиля в сумке среди личных вещей 38-летнего россиянина обнаружили колбу со значительным превышением радиационного фона.
Предварительно установлено, что предмет является составной частью авиационного прибора.
Сейчас предмет изъят и передан вместе с владельцем сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
Кроме того, в компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деяние, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 265 Уголовного кодекса Украины “Незаконное обращение с радиоактивными материалами”.
Напомним, на автомобильном пункте пропуска “Николаевка” на границе с Россией в Черниговской области, обезвредили бешеного енота.