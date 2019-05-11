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Росіянин намагався вивезти з України годинників на 700 тис. грн

Росіянин намагався вивезти з України годинників на 700 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Громадянин Росії намагався незаконно вивезти з України механічні та електронні годинники відомих світових марок на близько 700 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС.

“Завдяки використанню технічних засобів митного контролю та спільним зусиллям представників Департаменту протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС, відділу кінологічного забезпечення Одеської митниці і прикордонників під час проведення огляду автомобіля Ford Focus виявлені спеціально обладнані схованки, в яких перевозились 460 наручних годинників”, — йдеться у повідомленні.

Росіянин намагався незаконно вивезти з України механічні та електронні годинники відомих світових марок: IWC, Emporio Armani, Cartier, Versace, Patek Philippe, Chopard, Avdemars Piguet, Omega, Taghever, Gucci, Gc, Rolex, Roger Dubuis, Hublot, Burberry, приблизною ринковою вартістю близько 700 тис. гривень.

Встановлено, що чоловік прямував до Туреччини. Він у власному автомобілі обладнав спеціально кілька схованок. У багажному відсіку правопорушником для збільшення об’єму було конструктивно змінено технологічну порожнину під запасним колесом.

“Годинники знаходилися також у всіх дверях, під обшивкою в задніх крилах та під панеллю приборів з пасажирської сторони”, — додали у службі.

Дістатись сховано можливо було тільки вразі демонтажу вентиляційних каналів та бардачку, а також обшивок дверей та задніх крил.

За фактом переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Остаточну вартість годинників визначить товарознавча експертиза.

Нагадаємо, 12 квітня, в пункті пропуску “Катеринівка”, що на кордоні з Росією, прикордонники Сумського загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили старовинний пристрій для програвання грамофонних платівок.

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