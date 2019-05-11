Россиянин пытался вывезти из Украины часов на 700 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Гражданин России пытался незаконно вывезти из Украины механические и электронные часы известных мировых марок на сумму около 700 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС.
"Благодаря использованию технических средств таможенного контроля и совместным усилиям представителей Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС, отдела кинологического обеспечения Одесской таможни и пограничников во время осмотра автомобиля Ford Focus обнаружены специально оборудованные тайники, в которых перевозились 460 наручных часов", - говорится в сообщении.
Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины механические и электронные часы известных мировых марок: IWC, Emporio Armani, Cartier, Versace, Patek Philippe, Chopard, Avdemars Piguet, Omega, Taghever, Gucci, Gc, Rolex, Roger Dubuis, Hublot, Burberry, приблизительной рыночной стоимостью около 700 тыс. гривен.
Установлено, что мужчина направлялся в Турцию. Он в собственном автомобиле оборудовал специально несколько тайников. В багажном отсеке правонарушителем для увеличения объема было конструктивно изменен технологическую полость под запасным колесом.
"Часы находились также во всех дверях, под обшивкой в задних крыльях и под панелью приборов с пассажирской стороны", - добавили в службе.
Добраться скрыто можно было только в случае демонтажа вентиляционных каналов и бардачке, а также обшивок дверей и задних крыльев.
По факту перемещения товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Окончательную стоимость часов определит товароведческая экспертиза.
Напомним, 12 апреля, в пункте пропуска "Катериновка" на границе с Россией пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили старинный устройство для проигрывания граммофонных пластинок.