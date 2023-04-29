росіяни змінили тактику ведення бойових дій та думають про оборону: Зеленський вказав на нову хвилю війни

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Президент наголошує, що російське військо демотивоване та не хоче воювати. Окупанти щодня втрачають мотивацію, бояться ЗСУ, а також бояться того, що їх розстріляє власне керівництво при спробах втекти з поля бою.

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“Чому вони бояться? Тому що вони це бачили. Вони розстрілюють своїх людей. Ну що ж, вони нам допомагають, що я можу тут сказати. Це їх вибір – вони обрали війну і прийшли до нас. Я вважаю, що щоденно вони будуть все більш слабшими, а в нас буде все більше шансів. Вони вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це не проста хвиля і для нас. Ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бої – те, що було на початку – розбито нашими силами. І сьогодні вони окопуються, як то кажуть, роблять оборонні рубежі, тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто. Але це вже друга частина. Це частина, у якій ми збираємося забрати ініціативу в цій війні”, – заявив Президент.

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Він додав, що контрнаступ принесе багато жертв серед російських військ, які щодня зменшуються. Військово-політичне керівництво рф зараз набирає в армію тих, хто не має військового досвіду, а є цивільними громадянами.

“Те, що вони набирають якихось людей, які не вміють воювати – це не про війська, це про їх народ. Їм не шкода втрачати свої життя, це їх вибір. Вони обрали керівника, а він обрав залишити цих людей в українській землі. Але їх військо демотивовано. Там є ще деякі групи людей, у яких мотивація, але ми бачимо це. Ми чуємо, як вони щодня втрачають цю мотивацію”, – додав Президент.

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