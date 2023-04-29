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россияне изменили тактику ведения боевых действий и думают об обороне: Зеленский указал на новую волну войны

россияне изменили тактику ведения боевых действий и думают об обороне: Зеленский указал на новую волну войны

Киев • УНН

 • 353982 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. россия изменила тактику ведения боевых действий и сейчас думает об обороне рубежей временно захваченных территорий, заявил в интервью финским, норвежским и датским журналистам Президент Владимир Зеленский, добавив, что сейчас начинается вторая волна войны, передает УНН.

Детали

Президент отмечает, что российское войско демотивировано и не хочет воевать. Оккупанты ежедневно теряют мотивацию, боятся ВСУ, а также боятся того, что их расстреляет собственное руководство при попытках убежать с поля боя.

Цитата

“Почему они боятся? Потому что они это видели. Они расстреливают своих людей. Ну что ж, они нам помогают, что я могу тут сказать. Это их выбор, они выбрали войну и пришли к нам. Я считаю, что с каждым днем они будут все слабее и слабее, а у нас будет все больше шансов. Они уже изменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны. Это не простая волна и для нас. Мы понимаем, что их упорство на поле боя – то, что было в начале – разбито нашими силами. И сегодня они окапываются, как говорят, делают оборонительные рубежи и так далее. Это будет сложно для нас, будет очень непросто. Но это уже вторая часть. Это часть, в которой мы собираемся забрать инициативу в этой войне”, – заявил Президент.

Детали

Он добавил, что контрнаступление принесет много жертв среди российских войск, которые ежедневно уменьшаются. Военно-политическое руководство рф сейчас набирает в армию тех, кто не имеет военного опыта, а является гражданскими гражданами.

“То, что они набирают каких-то людей, которые не умеют воевать – это не про войска, это про их народ. Им не жалко терять свои жизни, это их выбор. Они выбрали руководителя, а он выбрал оставить этих людей в украинской земле. Но их войско демотивировано. Там есть еще некоторые группы людей, у которых мотивация, но мы видим это. Мы слышим, как они ежедневно теряют эту мотивацию”, – добавил Президент.

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