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росіяни зізналися, що справді тримають військову техніку на ЗАЕС – омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території Запорізької АЕС. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

росіяни зізналися, що справді тримають військову техніку на ЗАЕС – омбудсмен

Цитата

"Російські медіа повідомляють, що представники їх окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю зі Збройними силами України. Також у росгвардії озвучили, що із березня таких "порушників" було 26 осіб", – повідомив Лубінець.

Деталі

За словами омбудсмена, затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС.

"Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції", – зазначив Лубінець.

Він як уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівники атомної станції не здійснили.

"Це українська атомна станція, на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції. Попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти по відношенню до персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобігання екологічної катастрофи, яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону", – повідомив Лубінець.

Він нагадав, що окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС.

"Тому я як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вкотре закликаю генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції", – написав Лубінець.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що потрібно політично тиснути на росію й поставити окупантам ультиматум від міжнародної спільноти, що російські війська повинні вийти з Запорізької АЕС.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН у вівторок, скликаному на запит росії зазначив, що будь-яка місія МАГАТЕ, яка відвідає Запорізьку АЕС, відразу зафіксує порушення вимог щодо безпеки, тому рф уникає відповідальності.

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