россияне признались, что действительно держат военную технику на ЗАЭС – омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они осуществляют ядерный терроризм и размещают военную технику на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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"Российские медиа сообщают, что представители их оккупационных войск задержали двух сотрудников ЗАЭС, якобы за сотрудничество с Вооруженными силами Украины. Также в росгвардии озвучили, что с марта таких "нарушителей" было 26 человек", – сообщил Лубинец.
Детали
По словам омбудсмена, задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС.
"Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они совершают ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции", – отметил Лубинец.
Он как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркнул, что никаких нарушений норм украинского законодательства или международного права работники атомной станции не осуществили.
“Это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые свободны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции. Несмотря на безумное давление, которое оказывают оккупанты по отношению к персоналу, работники продолжают выполнять работу по предотвращению экологической катастрофы, которая может затронуть не только Украину, но и Европу и страны Черноморского региона.", – сообщил Лубинец.
Он напомнил, что оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС.
"Поэтому я как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз призываю генерального секретаря ООН, МАГАТЭ и все мировое сообщество ускорить направление миссии безопасности на Запорожскую АЭС, демилитаризировать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персоналу для обслуживания станции", – написал Лубинец.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нужно политически давить на россию и поставить оккупантам ультиматум от международного сообщества, что российские войска должны выйти из Запорожской АЭС.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН во вторник, созванном по запросу россии отметил, что любая миссия МАГАТЭ, которая посетит Запорожскую АЭС, сразу зафиксирует нарушение требований по безопасности, поэтому рф избегает ответственности.